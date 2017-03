Os dois deputados federais da região votaram de forma contrária no projeto de lei que libera a terceirização para todas as atividades das empresas, aprovado na noite desta quarta-feira, 22, na Câmara dos Deputados. A barueriense Bruna Furlan (PSDB-SP) deu um dos 231 votos a favor da proposta. Já o osasquense Valmir Prascidelli (PT-SP) foi um dos 188 contrários.

Pelo projeto, as empresas poderão terceirizar também a chamada atividade-fim, aquela para a qual a empresa foi criada. A medida prevê que a contratação terceirizada possa ocorrer sem restrições, inclusive na administração pública.

Atualmente a legislação veda a terceirização da atividade-fim e prevê a adoção da prática em serviços que se enquadrem como atividade-meio, ou seja, aquelas funções que não estão diretamente ligadas ao objetivo principal da empresa.

A oposição fez pressão para tentar barrar o projeto alegando que ele visa tirar direitos dos trabalhadores, como também argumentam as centrais sindicais.

Oposição alerta para “férias, licença-maternidade e outros direitos em risco”; governistas falam em “modernização”

“Essa proposta tem por objetivo uma contratação mais barata, precarizando e negando direitos. O próximo passo é obrigar os trabalhadores a se transformarem em pessoas jurídicas, abrindo mão de férias, licença-maternidade e outros direitos”, declarou Alessandro Molon (Rede-RJ).

Os defensores da proposta negam: “O Brasil mudou, mas ainda temos uma legislação arcaica. Queremos avançar em uma relação que não tira emprego de ninguém, que não vai enfraquecer sindicatos. Eles também vão se modernizar”, disse o líder do governo Aguinaldo Ribeiro (PP-PB).

Temporários

O projeto que foi aprovado pelo plenário da Câmara também modifica o tempo permitido para a contratação em regime temporário dos atuais três meses para 180 dias, “consecutivos ou não, autorizada a prorrogação por até 90 dias, consecutivos ou não, quando comprovada a manutenção das condições que o ensejaram”, diz o projeto.

Decorrido esse prazo, o trabalhador só poderá ser contratado novamente pela mesma empresa após 90 dias do término do contrato anterior. O texto estabelece a chamada responsabilidade subsidiária da empresa contratante em relação aos funcionários terceirizados.

Veja como cada deputado votou:

São Paulo (SP)

Adérmis Marini PSDB Sim

Alex Manente PPS Não

Alexandre Leite DEM Sim

Ana Perugini PT Não

Andres Sanchez PT Não

Antonio Bulhões PRB Sim

Antonio Carlos Mendes Thame PV Sim

Arlindo Chinaglia PT Não

Arnaldo Faria de Sá PTB Não

Beto Mansur PRB Sim

Bruna Furlan PSDB Sim

Capitão Augusto PR Sim

Carlos Zarattini PT Não

Celso Russomanno PRB Sim

Dr. Sinval Malheiros PTN Sim

Eduardo Bolsonaro PSC Sim

Eduardo Cury PSDB Sim

Eli Corrêa Filho DEM Não

Evandro Gussi PV Sim

Fausto Pinato PP Sim

Flavinho PSB Não

Guilherme Mussi PP Sim

Herculano Passos PSD Sim

Ivan Valente PSOL Não

Izaque Silva PSDB Não

Jorge Tadeu Mudalen DEM Sim

Lobbe Neto PSDB Não

Luiz Lauro Filho PSB Sim

Luiza Erundina PSOL Não

Major Olimpio Solidariedade Sim

Mara Gabrilli PSDB Não

Marcelo Aguiar DEM Não

Marcelo Squassoni PRB Sim

Marcio Alvino PR Sim

Miguel Haddad PSDB Sim

Miguel Lombardi PR Sim

Missionário José Olimpio DEM Não

Nelson Marquezelli PTB Sim

Nilto Tatto PT Não

Orlando Silva PCdoB Não

Paulo Freire PR Não

Paulo Pereira da Silva Solidariede Não

Paulo Teixeira PT Não

Pollyana Gama PPS Não

Pr. Marco Feliciano PSC Abstenção

Renata Abreu PTN Sim

Ricardo Izar PP Sim

Ricardo Tripoli PSDB Sim

Roberto Alves PRB Sim

Roberto de Lucena PV Não

Sérgio Reis PRB Sim

Silvio Torres PSDB Sim

Tiririca PR Não

Valmir Prascidelli PT Não

Vanderlei Macris PSDB Sim

Vicente Candido PT Não

Vicentinho PT Não

Vinicius Carvalho PRB Sim

Vitor Lippi PSDB Sim

Total São Paulo: 59

Roraima (RR)

Abel Mesquita Jr. DEM Sim

Edio Lopes PR Sim

Hiran Gonçalves PP Sim

Jhonatan de Jesus PRB Sim

Maria Helena PSB Sim

Remídio Monai PR Sim

Shéridan PSDB Sim

Total Roraima: 7

Amapá (AP)

André Abdon PP Sim

Janete Capiberibe PSB Não

Jozi Araújo PTN Sim

Marcos Reategui PSD Sim

Professora Marcivania PCdoB Não

Total Amapá: 5

Pará (PA)

Arnaldo Jordy PPS Não

Beto Faro PT Não

Beto Salame PP Não

Edmilson Rodrigues PSOL Não

Francisco Chapadinha PTN Sim

Hélio Leite DEM Sim

Joaquim Passarinho PSD Sim

José Priante PMDB Sim

Josué Bengtson PTB Sim

Júlia Marinho PSC Sim

Lúcio Vale PR Sim

Nilson Pinto PSDB Sim

Simone Morgado PMDB Não

Wladimir Costa Solidaried Sim

Zé Geraldo PT Não

Total Pará: 15

Amazonas (AM)

Alfredo Nascimento PR Não

Arthur Virgílio Bisneto PSDB Não

Átila Lins PSD Sim

Conceição Sampaio PP Não

Hissa Abrahão PDT Não

Pauderney Avelino DEM Sim

Sabino Castelo Branco PTB Sim

Silas Câmara PRB Sim

Total Amazonas: 8

Rondônia (RO)

Expedito Netto PSD Não

Lindomar Garçon PRB Sim

Marcos Rogério DEM Não

Mariana Carvalho PSDB Não

Marinha Raupp PMDB Sim

Nilton Capixaba PTB Sim

Total Rondônia: 6

Acre (AC)

Alan Rick PRB Não

Angelim PT Não

César Messias PSB Sim

Flaviano Melo PMDB Sim

Jéssica Sales PMDB Não

Leo de Brito PT Não

Moisés Diniz PCdoB Não

Rocha PSDB Não

Total Acre: 8

Tocantins (TO)

Carlos Henrique Gaguim PTN Sim

César Halum PRB Sim

Irajá Abreu PSD Sim

Josi Nunes PMDB Não

Lázaro Botelho PP Sim

Professora Dorinha Seabra Rezende DEM Não

Vicentinho Júnior PR Sim

Total Tocantins: 7

Maranhão (MA)

Aluisio Mendes PTN Sim

Cleber Verde PRB Sim

Eliziane Gama PPS Não

Hildo Rocha PMDB Sim

João Marcelo Souza PMDB Sim

José Reinaldo PSB Sim

Julião Amin Castro PDT Não

Junior Marreca PEN Sim

Juscelino Filho DEM Sim

Pedro Fernandes PTB Sim

Rubens Pereira Júnior PCdoB Não

Victor Mendes PSD Sim

Waldir Maranhão PP Não

Weverton Rocha PDT Não

Zé Carlos PT Não

Total Maranhão: 15

Ceará (CE)

Adail Carneiro PP Sim

André Figueiredo PDT Não

Aníbal Gomes PMDB Sim

Cabo Sabino PR Não

Chico Lopes PCdoB Não

Domingos Neto PSD Sim

Genecias Noronha Solidariedade Sim

Gorete Pereira PR Sim

José Airton Cirilo PT Não

José Guimarães PT Não

Leônidas Cristino PDT Não

Luizianne Lins PT Não

Moses Rodrigues PMDB Não

Odorico Monteiro PROS Não

Paulo Henrique Lustosa PP Sim

Ronaldo Martins PRB Não

Vaidon Oliveira DEM Sim

Total Ceará: 17

Piauí (PI)

Assis Carvalho PT Não

Átila Lira PSB Sim

Iracema Portella PP Sim

Júlio Cesar PSD Sim

Maia Filho PP Sim

Paes Landim PTB Sim

Rodrigo Martins PSB Sim

Silas Freire PR Sim

Total Piauí: 8

Rio Grande do Norte (RN)

Antônio Jácome PTN Abstenção

Fábio Faria PSD Sim

Felipe Maia DEM Sim

Rafael Motta PSB Não

Rogério Marinho PSDB Sim

Walter Alves PMDB Não

Zenaide Maia PR Não

Total Rio Grande do Norte: 7

Paraíba (PB)

Aguinaldo Ribeiro PP Sim

André Amaral PMDB Sim

Benjamin Maranhão Solidariedade Sim

Damião Feliciano PDT Não

Luiz Couto PT Não

Pedro Cunha Lima PSDB Sim

Rômulo Gouveia PSD Sim

Veneziano Vital do Rêgo PMDB Não

Wilson Filho PTB Não

Total Paraíba: 9

Pernambuco (PE)

André de Paula PSD Sim

Augusto Coutinho Solidariedade Sim

Betinho Gomes PSDB Não

Carlos Eduardo Cadoca PDT Sim

Creuza Pereira PSB Não

Daniel Coelho PSDB Não

Danilo Cabral PSB Não

Eduardo da Fonte PP Sim

Fernando Monteiro PP Sim

Guilherme Coelho PSDB Sim

Jarbas Vasconcelos PMDB Sim

Jorge Côrte Real PTB Sim

Luciana Santos PCdoB Não

Marinaldo Rosendo PSB Sim

Pastor Eurico PHS Sim

Ricardo Teobaldo PTN Sim

Severino Ninho PSB Não

Silvio Costa PTdoB Não

Wolney Queiroz PDT Não

Zeca Cavalcanti PTB Sim

Total Pernambuco: 20

Alagoas (AL)

Arthur Lira PP Sim

Cícero Almeida PMDB Sim

Givaldo Carimbão PHS Não

Nivaldo Albuquerque PRP Sim

Paulão PT Não

Pedro Vilela PSDB Não

Rosinha da Adefal PTdoB Sim

Total Alagoas: 7

Sergipe (SE)

Adelson Barreto PR Não

Andre Moura PSC Sim

Fábio Mitidieri PSD Não

Fabio Reis PMDB Não

João Daniel PT Não

Jony Marcos PRB Não

Laercio Oliveira Solidariedade Sim

Total Sergipe: 7

Bahia (BA)

Afonso Florence PT Não

Alice Portugal PCdoB Não

Arthur Oliveira Maia PPS Sim

Bacelar PTN Não

Benito Gama PTB Sim

Cacá Leão PP Sim

Caetano PT Não

Claudio Cajado DEM Sim

Daniel Almeida PCdoB Não

Davidson Magalhães PCdoB Não

Elmar Nascimento DEM Sim

Félix Mendonça Júnior PDT Não

Irmão Lazaro PSC Não

João Carlos Bacelar PR Sim

João Gualberto PSDB Sim

José Carlos Aleluia DEM Sim

José Carlos Araújo PR Sim

José Nunes PSD Sim

José Rocha PR Sim

Jutahy Junior PSDB Sim

Márcio Marinho PRB Sim

Mário Negromonte Jr. PP Sim

Nelson Pellegrino PT Não

Paulo Azi DEM Sim

Paulo Magalhães PSD Sim

Pr. Luciano Braga PRB Abstenção

Roberto Britto PP Sim

Robinson Almeida PT Não

Ronaldo Carletto PP Sim

Sérgio Brito PSD Sim

Uldurico Junior PV Não

Valmir Assunção PT Não

Waldenor Pereira PT Não

Total Bahia: 33

Minas Gerais (MG)

Adelmo Carneiro Leão PT Não

Ademir Camilo PTN Não

Bilac Pinto PR Sim

Caio Narcio PSDB Sim

Carlos Melles DEM Sim

Dâmina Pereira PSL Não

Delegado Edson Moreira PR Sim

Diego Andrade PSD Sim

Dimas Fabiano PP Sim

Domingos Sávio PSDB Sim

Eduardo Barbosa PSDB Sim

Eros Biondini PROS Não

Fábio Ramalho PMDB Sim

Franklin Lima PP Sim

George Hilton PSB Não

Jô Moraes PCdoB Não

Júlio Delgado PSB Não

Leonardo Monteiro PT Não

Leonardo Quintão PMDB Sim

Lincoln Portela PRB Não

Luis Tibé PTdoB Sim

Luiz Fernando Faria PP Sim

Marcelo Álvaro Antônio PR Sim

Marcos Montes PSD Sim

Marcus Pestana PSDB Sim

Margarida Salomão PT Não

Mário Heringer PDT Não

Mauro Lopes PMDB Sim

Misael Varella DEM Abstenção

Padre João PT Não

Patrus Ananias PT Não

Paulo Abi-Ackel PSDB Sim

Raquel Muniz PSD Sim

Reginaldo Lopes PT Não

Renato Andrade PP Sim

Renzo Braz PP Sim

Rodrigo de Castro PSDB Sim

Rodrigo Pacheco PMDB Sim

Saraiva Felipe PMDB Sim

Stefano Aguiar PSD Não

Subtenente Gonzaga PDT Não

Tenente Lúcio PSB Sim

Toninho Pinheiro PP Sim

Weliton Prado PMB Não

Zé Silva Solidariedade Não

Total Minas Gerais: 45

Espírito Santo (ES)

Carlos Manato Solidariedade Sim

Dr. Jorge Silva PHS Não

Evair Vieira de Melo PV Não

Givaldo Vieira PT Não

Helder Salomão PT Não

Lelo Coimbra PMDB Sim

Marcus Vicente PP Sim

Sergio Vidigal PDT Não

Total Espírito Santo: 8

Rio de Janeiro (RJ)

Alessandro Molon REDE Não

Alexandre Valle PR Não

Arolde de Oliveira PSC Sim

Aureo Solidariedade Não

Benedita da Silva PT Não

Cabo Daciolo PTdoB Não

Celso Jacob PMDB Abstenção

Celso Pansera PMDB Não

Chico Alencar PSOL Não

Chico D Angelo PT Não

Deley PTB Não

Ezequiel Teixeira PTN Sim

Felipe Bornier PROS Sim

Francisco Floriano DEM Não

Glauber Braga PSOL Não

Jair Bolsonaro PSC Abstenção

Jandira Feghali PCdoB Não

Jean Wyllys PSOL Não

Julio Lopes PP Sim

Laura Carneiro PMDB Sim

Luiz Carlos Ramos PTN Não

Luiz Sérgio PT Não

Marcelo Delaroli PR Não

Marcelo Matos PHS Não

Marco Antônio Cabral PMDB Sim

Marcos Soares DEM Abstenção

Miro Teixeira REDE Não

Otavio Leite PSDB Sim

Paulo Feijó PR Sim

Pedro Paulo PMDB Sim

Roberto Sales PRB Sim

Rodrigo Maia DEM Art. 17

Sergio Zveiter PMDB Sim

Simão Sessim PP Sim

Soraya Santos PMDB Sim

Wadih Damous PT Não

Walney Rocha PEN Sim

Wilson Beserra PMDB Sim

Zé Augusto Nalin PMDB Sim

Total Rio de Janeiro: 39

Mato Grosso (MT)

Adilton Sachetti PSB Sim

Carlos Bezerra PMDB Sim

Ezequiel Fonseca PP Sim

Nilson Leitão PSDB Sim

Professor Victório Galli PSC Sim

Ságuas Moraes PT Não

Valtenir Pereira PMDB Sim

Total Mato Grosso: 7

Distrito Federal (DF)

Alberto Fraga DEM Sim

Augusto Carvalho Solidariedade Não

Izalci Lucas PSDB Sim

Laerte Bessa PR Sim

Rogério Rosso PSD Não

Ronaldo Fonseca PROS Não

Rôney Nemer PP Não

Total Distrito Federal: 7

Goiás (GO)

Alexandre Baldy PTN Sim

Célio Silveira PSDB Não

Daniel Vilela PMDB Sim

Delegado Waldir PR Não

Fábio Sousa PSDB Sim

Flávia Morais PDT Não

Giuseppe Vecci PSDB Sim

Heuler Cruvinel PSD Não

João Campos PRB Sim

Lucas Vergilio Solidariedade Não

Magda Mofatto PR Sim

Marcos Abrão PPS Sim

Rubens Otoni PT Não

Thiago Peixoto PSD Sim

Total Goiás: 14

Mato Grosso do Sul (MS)

Dagoberto Nogueira PDT Não

Elizeu Dionizio PSDB Sim

Geraldo Resende PSDB Sim

Mandetta DEM Não

Tereza Cristina PSB Sim

Vander Loubet PT Não

Zeca do Pt PT Não

Total Mato Grosso do Sul: 7

Paraná (PR)

Alex Canziani PTB Sim

Alfredo Kaefer PSL Sim

Aliel Machado REDE Não

Assis do Couto PDT Não

Christiane de Souza Yared PR Não

Dilceu Sperafico PP Sim

Edmar Arruda PSD Sim

Enio Verri PT Não

Evandro Roman PSD Sim

Hermes Parcianello PMDB Não

Leandre PV Não

Leopoldo Meyer PSB Sim

Luciano Ducci PSB Sim

Luiz Carlos Hauly PSDB Sim

Luiz Nishimori PR Sim

Nelson Meurer PP Sim

Nelson Padovani PSDB Sim

Osmar Bertoldi DEM Sim

Reinhold Stephanes PSD Sim

Rubens Bueno PPS Sim

Sandro Alex PSD Sim

Sergio Souza PMDB Sim

Toninho Wandscheer PROS Sim

Zeca Dirceu PT Não

Total Paraná: 24

Santa Catarina (SC)

Carmen Zanotto PPS Não

Celso Maldaner PMDB Sim

Cesar Souza PSD Abstenção

Décio Lima PT Não

Esperidião Amin PP Não

Geovania de Sá PSDB Não

João Paulo Kleinübing PSD Sim

João Rodrigues PSD Não

Jorge Boeira PP Não

Marco Tebaldi PSDB Sim

Pedro Uczai PT Não

Rogério Peninha Mendonça PMDB Sim

Valdir Colatto PMDB Sim

Total Santa Catarina: 13

Rio Grande do Sul (RS)

Afonso Hamm PP Não

Afonso Motta PDT Não

Alceu Moreira PMDB Sim

Assis Melo PCdoB Não

Bohn Gass PT Não

Cajar Nardes PR Sim

Carlos Gomes PRB Sim

Danrlei de Deus Hinterholz PSD Sim

Darcísio Perondi PMDB Sim

Henrique Fontana PT Não

Jerônimo Goergen PP Sim

João Derly REDE Não

Jones Martins PMDB Sim

José Fogaça PMDB Não

Jose Stédile PSB Não

Luis Carlos Heinze PP Sim

Marco Maia PT Não

Marcon PT Não

Maria do Rosário PT Não

Mauro Pereira PMDB Sim

Paulo Pimenta PT Não

Pepe Vargas PT Não

Pompeo de Mattos PDT Não

Renato Molling PP Sim

Sérgio Moraes PTB Não

Yeda Crusius PSDB Sim

Total Rio Grande do Sul: 26

Com Agência Brasil