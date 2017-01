Terminais da Grande São Paulo terão taxa de acesso de até R$ 1,62

Os terminais Piraporinha, Diadema, São Mateus, Capão Redondo e Campo Limpo, na região metropolitana de São Paulo, passam a cobrar uma “taxa de acesso” aos usuários que varia de R$ 1 a R$ 1,62.

A cobrança passa a valer a partir de domingo, 8, nos terminais Piraporinha e Diadema. No terminal São Mateus, o valor começa a ser cobrado no dia 15. Nos três citados o valor é de R$ 1.

No terminal do Capão Redondo, será cobrado um valor de R$ 1,12 para quem faz a integração entre o metrô e as linhas de ônibus metropolitano que chegam e saem do local.

Já no terminal do Campo Limpo, a taxa será de R$ 1,12 apenas para quem desembarcar do ônibus e utilizar, em seguida, o metrô. No sentido oposto, a taxa será mais cara: R$ 1,62.

A medida foi imposta pela Empresa metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU), do governo do Estado, sob o comando de Geraldo Alckmin (PSDB). A concessionária disse que a taxa de integração será descontada diretamente do cartão BOM (Bilhete de Ônibus Metropolitano).