Estão abertas as inscrições do Time do Emprego para formação de duas turmas em Itapevi. O programa estadual, coordenado pela secretaria de Emprego e Relações do Trabalho (SERT) vai disponibilizar 60 vagas para maiores de 16 anos que estão à procura de novas oportunidades no mercado de trabalho.

Para realizar a inscrição é necessário apresentar CPF, RG, carteira de trabalho e número do PIS (Programa de Integração Social), no setor de Qualificação Profissional, da secretaria de Indústria, Comércio, Turismo e Emprego, localizada na Avenida Presidente Vargas, 376, Centro.

Os interessados devem comparecer ao local até o dia 30 de abril, de segunda a sexta das 8h às 17h. Para saber mais informações basta ligar para 4143-8888 (ramais: 228/ 217).

Formação

Durante 12 encontros, os facilitadores apresentam técnicas de direcionamento ao mercado de trabalho, aperfeiçoamento de habilidades, produção de currículo, dicas de comportamento em entrevistas, noções de empreendedorismo, apresentação pessoal, comunicação e expressão, entre outros conteúdos.

O curso será ministrado no mesmo local das inscrições e tem início previsto para 10 de maio, em dois turnos, das 8h às 10h e das 13h às 15h. Em 2016, a cidade teve sete turmas do Time do Emprego, totalizando de 210 participantes.