Com as indefinições no secretariado do prefeito Rogério Lins (PTN), a pasta da Cultura tem gerado um curioso engajamento dos internautas de Osasco. Além da campanha de simpatizantes de quatro cogitados ao cargo, surgiu uma corrente na rede por mais um pretendente ao cargo de secretário de Cultura: Billy Souza, líder comunitário na zona Norte.

“Falam tanto em renovação em Osasco por que não começar dando oportunidade pra gente do nosso dia? Billy Souza, ótimo nome para comandar Secretaria da Cultura de nossa cidade, um líder comunitário jovem da zona Norte de Osasco”, diz uma internauta que tem compartilhado sua torcida em uma postagem com mais de 50 compartilhamentos e 70 curtidas até a manhã desta terça-feira, 10.

Billy fez questão de marcar jornais de Osasco na publicação. Ele apoiou Rogério Lins em sua campanha a prefeito.