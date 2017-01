Munícipes podem usar totens de autoatendimento no Poupatempo de Osasco

O Poupatempo de Osasco é uma das 29 cidades que receberam totens de autoatendimento para agilizar o serviço junto aos usuários. A implantação, que totalizou 64 máquinas.

Funcionando como uma espécie de caixa eletrônico, o equipamento permite fazer agendamentos para qualquer serviço em qualquer posto Poupatempo. Também é possível fazer a impressão da DARE para pagamento da segunda via de RG (nos casos em que o usuário precisa recolher esta taxa) e obter Atestado de Antecedentes, entre outros. O cidadão que teve seu RG emitido a partir do segundo semestre de 2014 poderá realizar seu atendimento completo no totem, sem a necessidade de agendar para posterior comparecimento no atendimento presencial.

Segundo Ilídio Machado, Superintendente de Novos Projetos do Poupatempo, a escolha ocorreu conforme a demanda. “Escolhemos as 19 localidades com o maior volume de atendimento”, disse. Quatro equipamentos foram instalados no Poupatempo Osasco, num processo que começou em outubro de 2016.

Inovação

Com a implantação dos totens, o Governo busca agilizar ainda mais os atendimentos nos postos. Isso porque segundo os dados de atendimento, em 50% dos casos o cidadão vai até uma unidade apenas para agendar um serviço. Os demais 50% usam a internet, o portal Poupatempo, o aplicativo móvel SP Serviços e o Disque Poupatempo (0800 772 3633 para telefones fixos ou 0 operadora 11 2930 3650 para ligações de celulares).

Os totens ficam na entrada dos postos e o cidadão conta com a ajuda de um orientador para usar o equipamento e escolher entre agendamento, Atestado de Antecedentes Criminais e segunda via de RG. No caso desta última opção, o sistema também confere as digitais da pessoa (se o documento foi emitido a partir do segundo semestre de 2014), graças a automatização dos serviços e integração da base de dados eletrônica (com o sistema de coleta biométrica de dados).

Outra novidade foi a inserção de um código de leitura (QR Code) para os Atestados de Antecedentes emitidos nos totens, que permite verificar a veracidade do atestado.