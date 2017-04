Trabalhadores da região se reúnem para organizar Greve Geral na sexta, 28

Na manhã desta quarta-feira, 26, lideranças sindicais e representantes de todas as categorias de trabalhadores da região, além de movimentos sociais e estudantis, participam de reunião para organizar a Greve Geral em toda a região Oeste, na sexta-feira, 28.

Algumas categorias começam a cruzar os braços já na madrugada de quinta para sexta-feira. Além disso, as entidades planejam um grande ato em Osasco no dia 28 de abril para marcar a insatisfação com as reformas da Previdência e trabalhista.