A DERSA – Desenvolvimento Rodoviário S/A informa que no próximo domingo, 7 de maio, por conta de obras no Rodoanel Norte, será necessário realizar operação especial, com bloqueio no km zero do Rodoanel Oeste e interdição do tráfego na Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, na zona norte de São Paulo, no trecho à altura dos números 14.000 e 15.222.

A interferência na operação das vias ocorrerá a partir das 7h15, com duração prevista de 30 minutos, para que o Consórcio Mendes Júnior/Isolux Corsán, responsável pelas obras do Lote 1, realizem os serviços na área em que será construída a alça de acesso que ligará a avenida ao anel rodoviário. As medidas visam garantir a segurança dos usuários que transitam pelas vias.

INTERDIÇÕES:

Rodoanel Oeste: A concessionária CCR RodoAnel, em conjunto com a Polícia Militar Rodoviária, bloqueará o tráfego na altura da praça de pedágio do km zero. Para garantir a segurança dos motoristas, será realizado comboio a partir do km 4 da pista interna, sentido Perus.

Avenida Raimundo Pereira de Magalhães: A CET interditará a avenida nos trechos próximos aos números 14.000 e 15.222.