Traficante que agia na região é preso com maconha e lança-perfume

Policiais civis da Delegacia Seccional de Polícia Norte (Decap) prenderam, na tarde de terça-feira, 28, um suspeito de tráfico de drogas na comunidade Rio Pequeno, na zona oeste da Capital, próxima a Osasco.

Os investigadores, visando combater o tráfico de drogas naquela região, após receberem informações, passaram a monitorar um imóvel que estaria sendo utilizado como depósito para embalagem e distribuição de entorpecentes.

No local, os agentes surpreenderam um indivíduo, que confessou ser o dono do entorpecente que estava sendo armazenado.

Maconha e lança-perfume

No total, foram apreendidos seis pedaços de tijolos, 425 saquinhos e 15 invólucros de maconha, além de 57 vidrinhos com lança-perfume e apetrechos para embalar as drogas.

O homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas.