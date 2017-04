Três soldados do Exército morrem afogados durante treinamento em Barueri

Três soldados do Exército morreram afogados nesta segunda-feira, 24, durante um treinamento aquático em uma lagoa no quartel do Grupo Bandeirante em Barueri.

O afogamento foi por volta das 17h. A assessoria de imprensa do Comando Militar do Sudeste disse, em nota, que “os militares estavam em instrução militar e participavam de atividade prevista no treinamento do combatente básico”.

Ainda de acordo com a nota, “um Inquérito Policial Militar será instaurado para levantar as causas que levaram ao incidente”.