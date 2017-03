Triste fim

O Corinthians, enfim, tá se livrando do Cristian. Com uma péssima segunda passagem pelo clube, ele ainda tem R$ 4,5 milhões a receber do Timão, entre salários e encargos, mas pode rolar um acordo para reduzir este valor. Cristian recebe cerca de R$ 500 mil por mês.

A real é que o jogador é o menos culpado de todo o prejuízo que deu ao Alvinegro. Sempre foi um jogador de fraco para mediano, mas ganhou status de candidato a ídolo ao marcar um gol contra o São Paulo e, irresponsavelmente, fazer o símbolo da torcida do arquirrival mostrando o dedo do meio. Nunca um dedo do meio causou tanto prejuízo.