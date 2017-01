Nesta sexta, 20, Donald Trump se tornará o 45º presidente dos EUA em meio a protestos e festividades. A previsão é de que cerca de 1 milhão de pessoas estarão nas ruas de Washington, capital do país, para assistir e participar das celebrações. No sábado, 21, será realizado um protesto em Washington contra as políticas de imigração e de saúde anunciadas pelo republicano.