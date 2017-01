A bancada do PSDB ficou dividida na votação para a presidência da Câmara Municipal de Osasco. O tucano Elissandro Lindoso, o Dr. Lindoso, foi eleito presidente da Casa, com 19 votos, contra apenas dois do adversário, Claudio da Locadora (PV), que teve o voto dele mesmo e de Francisco De Paula (PSDB).

O outro membro da bancada tucana, Didi, votou em Lindoso.