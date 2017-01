Tulipa Ruiz traz a turnê “Dancê” ao Sesc Osasco

Com ingressos a R$ 20, vendas online começam no dia 7, às 18h, e nas bilheterias dia 8, às 17h30

A cantora e compositora Tulipa Ruiz se apresenta no Sesc Osasco no próximo dia 19, às 18h,com ingressos a R$ 20 (interira), R$ 10 (meia) e R$ 6 (associados).

As vendas online começam no dia 7, a partir das 18h. E as físicas no dia 8, a partir das 17h30, em todas as unidades do Sesc.

Tulipa volta a Osasco, agora com o show do terceiro álbum de estúdio, Dancê, lançado em 2015. O disco conta com músicas como “Proporcional”, “Expirou” e “Físico”.

Na bagem, a artista tem outros dois trabalhos: Efêmera, de 2010, álbum que fez a cantora deslanchar no cenário nacional; e também Tudo Tanto, disco de 2012.

Nascida em Santos, criada na mineira São Lourenço e formada em Multimeios na PUC, de São Paulo, Tulipa Ruiz e o irmão, Gustavo, têm berço musical: o pai, Luiz Chagas, é guitarrista da vanguardista Isca de Polícia, banda que acompanhou Itamar Assumpção. As referências se espalham por Baby do Brasil, Zezé Motta, o grupo Rumo e as artistas internacionais e multimídias Meredith Monk e Yoko Ono, além de Joni Mitchell.

Tulipa Ruiz no Sesc Osasco

17/01, às 18h

R$ 20