Unidades do Detran de São Paulo fecham nos dias 27 e 28, Carnaval

Devido ao feriado de Carnaval, as unidades do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran.SP) em todo o Estado estarão fechadas nos dias 27 e 28 de fevereiro, próximas segunda e terça-feira. O atendimento será retomado na Quarta-feira de Cinzas, dia 1º de março, às 12h, conforme prevê o decreto estadual 62.457/2017.

Os postos Poupatempo seguirão o mesmo calendário de funcionamento, então os serviços do Detran.SP oferecidos neles não estarão disponíveis nessas datas.

A partir de quinta-feira, dia 2 de março, todas as unidades abrirão em seus horários habituais, que podem ser consultados no portal do Detran ou pelo Disque Detran.SP.

A central telefônica do Detran.SP também estará indisponível nos dias 27 e 28, mas volta a atender às 7h do dia 1º de março. Para quem reside em São Paulo ou em municípios com DDD 11 o telefone de contato é o 3322-3333. Já quem mora nas demais localidades pode ligar no 0300-101-3333.

Horários

Sábado, 25/02 – Abre em horário normal e atende em período integral

Segunda-feira, 27 – Fechado

Terça-feira, 28 – Fechado

Quarta-feira de Cinzas, dia 1º – Abre às 12h e atende em período integral