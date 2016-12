UPA Centro implanta prontuário eletrônico

Ferramenta ajuda a integrar todas as etapas do atendimento ao paciente, desde a sua chegada até a saída

Com o intuito de agilizar e qualificar a assistência médica aos munícipes de

Osasco, a Unidade de Pronto Atendimento Vicente Missiano (UPA Centro),

iniciou neste mês de dezembro a implantação do sistema de prontuário

eletrônico para o atendimento aos pacientes. Totalmente digital, a

ferramenta integra todas as fases da assistência, desde a chegada à

recepção, passando pelos procedimentos de triagem, consulta, medicação,

exames, reavaliação médica, transferência e/ou alta.

O fluxo é simples e dinâmico. Ao chegar na unidade, o paciente retira uma

senha e o número é automaticamente encaminhado à enfermagem que, por sua

vez, anuncia o número diretamente no painel da recepção. O paciente é

acolhido para o processo de triagem, com checagem de pressão sanguínea,

batimentos cardíacos, entre outras medições. No encerramento do

procedimento, a enfermagem registra os dados coletados no prontuário

eletrônico e, ao finalizar, gera automaticamente uma senha que direciona o

paciente à recepção para fazer a ficha.

Encaminhado à consulta, o médico acessa o prontuário aberto no momento da

triagem. Após o atendimento, caso seja necessário realizar exames, o médico

faz o encaminhamento do prontuário via sistema com o detalhamento do que

precisa (Ex.: Raio X do tórax) diretamente para o setor que, por sua vez,

recebe a solicitação, realiza o procedimento e reencaminha o paciente para

reavaliação médica utilizando o mesmo fluxo.

De acordo com o diretor geral da UPA Centro, Alessandro Neves, a adoção do

prontuário eletrônico tem sido fundamental, entre outros pontos, para

agilizar, com qualidade, os serviços na unidade. “Estamos em processo de

modernização em todos os procedimentos que envolvem, sobretudo, a

assistência médica. A eficiência no atendimento faz parte do processo de

humanização que temos desempenhado sistematicamente na instituição. Quem

ganha com isso é a população”, afirma Neves.