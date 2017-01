Vacina contra HPV para meninos já está disponível nas UBSs de Cotia

As 24 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Cotia já receberam as vacinas contra o vírus HPV, para meninos de 12 e 13 anos. Os sistema de vacinação gratuita será de duas doses, com intervalos de seis meses.

No município deverão ser vacinados cerca de 3.902 meninos. De acordo com a Vigilância Epidemiológica de Cotia, também

estão disponíveis as vacinas contra a meningite para meninos e meninas de 12 a 13 anos.

As duas vacinas estão inseridas no calendário municipal de vacinação. Contra a meningite deverão ser vacinadas aproximadamente 7.800 crianças.

O SUS estima que cerca de 3,5 milhões de meninos deverão ser vacinados contra o HPV este ano. O Brasil é o primeiro país da América do Sul e o sétimo no mundo a disponibilizar um programa nacional de vacinação contra HPV para meninos.

As meninas que completaram 14 anos sem tomar a

vacina ou que não tomaram as duas doses indicadas, também podem ser vacinadas.

Para os portadores do vírus HIV a faixa etária é mais ampla. São indicadas três doses da vacina, mediante prescrição médica. As UBSs atendem de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30.