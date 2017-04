Veja os principais concursos e processos seletivos abertos na região

As cidades de Cotia, Taboão da Serra e Pirapora do Bom Jesus estão com processos seletivos e concursos públicos abertos. Osasco também deve anunciar vagas ainda nesta terça-feira, 4, segundo afirmou o prefeito Rogério Lins (PTN).

O programa Emprega São Paulo também divulgou vagas. Ao todo, são 3.492. Quem também anunciou oportunidades foi o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP), para o cargo de escrevente técnico. O salário da função é de R$ 4.473,16,

Cotia tem vagas com salários de até R$ 5 mil

A Câmara Municipal de Cotia está com inscrições abertas para concurso público que oferta vagas de ensino médio e superior que podem pagar até R$ 5 mil.

As inscrições devem ser feitas através da Vunesp até às 16h de sexta-feira, 4 de abril.

A taxa de inscrição é de R$ 56,50 para os cargos de nível médio e R$ 82,20 para os postos formação superior.

Ao todo são 6 vagas para os cargos de Assistente de Licitações, Compras e Contratos, Motoboy, Analista de Infraestrutura e TI, Contador, Jornalista e Procurador Legislativo.

Destinadas a quem concluiu o ensino médio, as funções de assistente de licitações, compras e contratos, e motoboy terão salários iniciais são de R$ 1.562,85 a R$ 1.221,58.

A vaga de motoboy exige, além da formação escolar, carteira de habilitação na categoria A.

Os cargos de nível superior do concurso público são analista de infraestrutura e tecnologia da informação, contador, jornalista e procurador legislativo.

Os vencimentos iniciais vão variar entre R$ 2.504,70 e R$ 5.000. Adicionalmente, o posto de procurador requer três anos de experiência na atividade jurídica após a formação em direito.

Além disso, exige a prestação de serviços em regime de dedicação exclusiva.

Taboão abre 200 cargos

A Prefeitura de Taboão da Serra abriu 200 vagas em concurso público, com cargos de todos os níveis de escolaridade.

Os salários de vão de R$ 889,00 até R$ 4.048,00. As inscrições vão até o dia 21 de abril. As inscrições devem ser feitas através do site do Instituto Zambini.

Além do preenchimento das vagas, o concurso público pretende também fazer a formação de cadastro reserva. Do total, 5% das vagas são reservadas a pessoas com deficiência.

Os cargos em disputa são: Motorista, Ajudante Geral, Auxiliar Legista, Pintor de Parede, Marceneiro, Operador de Trânsito e Pedreiro, Enfermeiro do Trabalho, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Terapeuta Ocupacional, Técnico de Enfermagem da Família, Assistente Administrativo, Técnico em Segurança do Trabalho, Orientador Social, Fisioterapeuta, Odontólogo, Agente de controle e vetores de zoonoses, Porteiro, Telefonista de PABX, Assistente Social e Auxiliar de Saúde Bucal.

As taxas de inscrição variam de R$ 48,90 a R$ 90,00. Pedidos de isenção conforme os requisitos dos dois editais do concurso devem ser encaminhados por sedex ao Instituto Zambini até o dia 23 de abril. As provas começarão a ser realizadas no dia 14 de maio.

Concurso de Pirapora paga até R$ 1,9 mil

A Prefeitura de Pirapora do Bom Jesus abriu processo seletivo para diversos cargos. As oportunidades têm salários de até R$ 1,9 mil e o número de vagas não foi informado.

Há vagas para todos os níveis de escolaridade. Os cargos são de Auxiliar de Serviços Gerais, Assistente Social, Auxiliar Administrativo, Coordenador, Técnico de Enfermagem, Merendeira, Monitor e Psicólogo.

Os inscritos terão que fazer uma prova objetiva, que deve ser aplicada em 23 de abril. As taxas de inscrição custam de R$ 26 a R$ 44.

As inscrições podem ser feitas até o dia 6, no site Integri Brasil. O edital completo pode ser consultado no mesmo site.

Emprega São Paulo tem mais de 3,4 mil vagas

O programa Emprega São Paulo/Mais Emprego, agência de empregos pública e gratuita gerenciada pela Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho (SERT), em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), oferece nesta semana 3.492 oportunidades em todo o Estado de São Paulo.

Entre as mais ofertadas estão às oportunidades para auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, auxiliar de limpeza, atendente de balcão, fonoaudiólogo, vendedor, coordenador de restaurante, auxiliar de cozinha.

Aprendiz Paulista

Programa coordenado pela SERT, para promover a vivência e inserir os alunos dos cursos técnicos do Centro Paula Souza (ETECs) no mercado de trabalho, divulga nessa semana 30 vagas.

Entre os destaques estão as vagas para os cursos de mecânica (2) e logística (4), administração, 2.

Para ter acesso às vagas e aos programas de qualificação da SERT, basta acessar o site Emprega São Paulo, criar login, senha e informar os dados solicitados.

Outra opção é comparecer a um Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) com RG, CPF, PIS e Carteira de Trabalho.

TJ-SP abre 20 vagas na região

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo publicou na sexta-feira, 31, edital de abertura de concurso público para o cargo de escrevente técnico.

O salário da função é de R$ 4.473,16, mais auxílios para alimentação, saúde e transporte, para uma jornada de 40 horas semanais.

Exigindo ensino médio, ao todo estão sendo abertas 590 vagas para diversas cidades do estado. Na região, são ofertadas 20 oportunidades de emprego.

Na região oeste, para trabalhar na Circunscrição de Osasco (que compreende as cidades de Osasco, Barueri, Carapicuíba, Jandira e Santana de Parnaíba), são 10 vagas.

Outras 10 vagas são destinadas à Circunscrição de Itapecirica da Serra (que compreende, além de Itapecirica, as cidades de Cotia, Embu das Artes, Embu Guaçú, Itapevi, Taboão da Serra e Vargem Grande Paulista).

A função do escrevente técnico está relacionada à organização interna das unidades do Tribunal de Justiça.

O profissional, além de dar andamento a processos judiciais e administrativos, faz atendimento ao público, elaboração e conferência de documentos, entre outras atividades.

As inscrições terão início no dia 10 de abril e deverão ser feitas através do site da Fundação Vunesp. A taxa de inscrição será de R$ 68,00.

As provas objetivas serão aplicadas no dia 2 de julho de 2017, na sede de cada Comarca. As notas de corte vão variar de acordo com a Circunscrição Judiciária.

Osasco deve anunciar processo seletivo nesta terça, 4

De acordo com o que o prefeito de Osasco, Rogério Lins (PTN), declarou na sexta-feira, 31, deve ser publicado nesta terça, 4, na Imprensa Oficial do Município de Osasco (IOMO), um processo seletivo para diversos cargos na prefeitura de Osasco.

“Vamos fazer uma grande seleção pública para a contratação de diversos profissionais já nos próximos dias”, declarou Rogério Lins.

“Se não acontecer a publicação [do processo seletivo] nesta sexta-feira (o que não ocorreu) vai acontecer a publicação na terça-feira”, declarou o prefeito.

A publicação costuma ser disponibilizada no site da prefeitura na noite de terça ou manhã de quarta-feira. O mesmo ocorre de sextas para sábados.

Agentes de trânsito

Um dos cargos que deve ter vagas abertas no processo seletivo é o de agentes de trânsito. A informação foi antecipada pelo secretário de Segurança, Valdeci Magdanelo durante a semana.

Este ano a prefeitura de Osasco já abriu processos seletivos para contratar professores e médicos.