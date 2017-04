A Secretaria Municipal de Obras de Jandira iniciou reformas no Velório Municipal (Nicolau Mayevsky, s/n) e no Cemitério (rua Urano, 30).

No velório, as obras contemplam pintura, manutenção geral hidráulica e elétrica. No cemitério, limpeza geral, retirada de entulhos e revisão hidráulica e elétrica.

A prefeitura deve terminar as obras nos locais em, aproximadamente, 20 dias.