Vencedores de promoção do shopping Granja Vianna vão ao Caribe

A Promoção Natal 2016 do Shopping Granja Vianna, em Cotia, divulgou o nome dos três ganhadores: Eulan Oliveira dos Santos, de Osasco, Juliana Brito Kaufmann e Ana Lucia Bicalho da Fonseca, ambas de Cotia. Cada um leva uma viagem de seis dias para Punta Cana ou Cancun, no Caribe, para duas pessoas, com hotel, passagens e traslados inclusos.