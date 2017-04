Venda de livros infantis cresce 28% em 2016

Obras // Dados não refletem acesso de todas as crianças, que ocorre pela escola

Dados do Sindicato Nacional dos Editores de Livros (Snel) mostram que o crescimento de vendas do gênero infantil em 2016, em relação a 2015, foi de 28%. Nesse período, o mercado geral de livros caiu 9,7%. Os dados tratam dos livros vendidos no varejo, em livrarias, e foram levantados a pedido da Agência Brasil.

A empresária Flávia Oliveira, de 31 anos, é uma das compradoras. Ela apresentou os livros à filha, Bruna, de 3 anos, desde cedo, antes mesmo de a menina completar 1 ano. Eram livros de páginas mais duras e com imagens que faziam parte do cotidiano. “Como ela ia muito ao zoológico, comprávamos livros com ilustrações de animais, nos quais ela identificava coisas que faziam parte do universo dela”.

Embora as vendas tenham aumentado, as obras infantis ainda representam fatia pequena do mercado nacional de livros, 2,8% em 2016 – um aumento em relação aos 2% registrados em 2015.

Para Elizabeth D’Angelo Serra, secretária-geral da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, os dados que mostram os livros comprados em livraria não refletem todo o acesso das crianças, que ocorre pela escola.

As compras das escolas públicas, como não ocorrem no varejo, não entram no cálculo. “Se pensarmos na maioria das crianças do país, sem dúvida, o acesso a livros infantis se dá na escola. Muitas nunca tiveram isso nas próprias famílias, têm pais e mães analfabetos e semianalfabetos”. (Com Agência Brasil)