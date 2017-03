O vereador Sergio Baganha (PSDB) apresentou um pedido para que a prefeitura de Barueri cobre das empresas de telecomunicação a expansão de suas redes a bairros novos da cidade.

De acordo com o parlamentar, a chegada do cabeamento a esses locais permitiria o acesso da população a serviços básicos, como telefonia fixa e acesso à internet, além do sinal de TV a cabo.

Abaixo-assinados

“Moradores da Vila Viana e da Vila do Conde me procuraram relatando que ainda não são atendidos pelo serviço, que é essencial nos dias de hoje”, justificou Baganha, que apresentou abaixo-assinados dos moradores de ambos os bairros com a reivindicação.