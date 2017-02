Requerimento de autoria do vereador Joel Madeireira (PROS), apresentado durante a Sessão Ordinária dessa terça-feira (14) na Câmara Municipal de Carapicuíba, cobra providências do governo do estado quanto à, segundo ele, falta de alimentos, materiais e profissionais em unidades da rede estadual de ensino.

O parlamentar ressaltou a ausência, principalmente, de merendeiras e auxiliares de limpeza nas escolas.

“Hoje, diversas escolas de Carapicuíba sofrem com a falta de merendeiras, alimentos, auxiliares de limpeza e até de material de higiene. Algumas estão até mesmo dispensando os alunos mais cedo”, afirmou.

Requerimento aprovado

Aprovado pelos demais vereadores, o Requerimento nº 12/2017 questiona o governador Geraldo Alckmin (PSDB) e o secretário Estadual de Educação, José Renato Nalini, quanto à realização de processo de contratação emergencial de profissionais para estas áreas e cobra um prazo para solução do problema.