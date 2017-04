Na Câmara de Barueri, o vereador Luizinho do Camargo (PDT) apresentou uma indicação pedindo a implantação da oferta de sessões de acupuntura para os servidores públicos do município.

“Justifico a presente propositura considerando que a acupuntura busca a recuperação do organismo como um todo pela indução de processos regenerativos, normalização de funções alteradas, reforço do sistema imunológico e controle da dor, além de diminuir a tensão causada pela agitação do dia a dia”, declarou o parlamentar, na justificativa da proposta.