O vereador Allan Miranda (PSDB) apresentou na Câmara de Barueri a indicação 160/2017, que sugere a implantação de pontos de energia nos ônibus municipais.

No documento encaminhado ao Executivo, o parlamentar justifica que as tomadas atendem a demanda dos cidadãos, que muitas vezes ficam incomunicáveis quando o celular descarrega.

Outro ponto ressaltado pelo parlamentar é a resolução de pendências profissionais ou pessoais via smartphone durante do tempo no transporte público.