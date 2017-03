Nesta sexta-feira, 10, o vereador Ralfi Silva (PTN), visitou as obras de reforma do Hospital Santa Paula de Osasco, que substitui o antigo Hospital Montreal, e defendeu que a unidade firme convênio com a prefeitura para atender a pacientes da rede pública.

“Vamos trabalhar junto ao prefeito Rogério Lins (PTN) para a prefeitura ter um convênio para que possa atender a nossa população, não só a parte de convênios”, declarou, em uma transmissão ao vivo no Facebook durante a visita.

“O Montreal não existe mais”, diz dono do Hospital Santa Paula de Osasco

O biomédico Ricardo Palma, proprietário do Hospital Santa Paula de Osasco, que deve ser inaugurado em abril faz questão de frisar que o problemático Hospital Montreal “não existe mais”.

“Os gestores antigos deterioraram o hospital. Vou acabar com essa imagem, são outros diretores, tudo novo. O Montreal não existe mais”, garante ele, que comprou o hospital há cerca de seis meses.

Ele chegou a declarar em janeiro que o convênio com o município para a unidade atender pacientes da rede pública “já está fechado”.

O secretário de Saúde, José Carlos Vido, negou.