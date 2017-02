A liberação do recurso, no Ministério da Saúde, foi confirmada pelo deputado federal Herculano Passos (PSD), por meio de telegrama

Durante a sessão desta terça-feira, 7, a vereadora Tininha (PSD) anunciou a liberação de R$ 249,9 mil do governo federal, para a compra de equipamentos na área da saúde. A liberação do recurso, no Ministério da Saúde, foi confirmada pelo deputado federal Herculano Passos (PSD), por meio de telegrama. O deputado é o autor da emenda que destinou o dinheiro para Itapevi.