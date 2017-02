Em noite de plenário lotado, a primeira Sessão Ordinária de 2017 da Câmara de Carapicuíba foi marcada por críticas dos vereadores ao aumento no valor da passagem dos ônibus municipais, que passou de R$ 3,80 para R$ 4,20 (alta de 10,5%).

A cidade tem tido protestos de usuários insatisfeitos com o reajuste.

Os parlamentares Professor Ladenilson (PMB) e Fabinho Reis (PSD) apresentaram Requerimentos cobrando do prefeito Marcos Neves (PV) a derrubada do Decreto 4692, de autoria do ex-prefeito Sergio Ribeiro (PT), que autorizou o aumento da tarifa.

De acordo com Professor Ladenilson, o aumento foi adotado através de medida monocrática do Executivo, sem consulta à Câmara ou qualquer órgão publico, e prejudica diretamente a economia da cidade ao onerar o cidadão carapicuibano e as empresas.

“Um decreto assinado no dia 26 de dezembro e que entrou em vigor apenas dois dias antes do fim do mandato de Sergio Ribeiro gerou um desnecessário desgaste político ao seu sucessor na prefeitura”, afirmou.

Para ele, o serviço de transporte público em Carapicuíba, que já era caro e insuficiente, se tornou ainda mais oneroso para a população.

Em seu Requerimento, aprovado pelos demais vereadores, Professor Ladenilson cobra do Executivo a planilha de custos do transporte público e cópia dos contratos de concessão do serviço na cidade que justifiquem tal aumento.

“Resposta plausível”

Fabinho Reis também demonstrou insatisfação com a nova tarifa. Por meio do Requerimento n° 006/2017, o parlamentar também solicita que seja feito um novo estudo sobre a real necessidade do aumento.

“Ouvimos muitas justificativas sobre essa medida. Até mesmo culpando a cidade por possuir muitos aclives e declives. Um absurdo. Portanto, esta Casa de Leis quer uma resposta plausível para que a tarifa seja de R$ 4,20. Sabemos das dificuldades da população, que hoje vê metade de seu salário ser gasto apenas em transporte”, comentou.