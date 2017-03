Na sessão da última quinta-feira, 23, os vereadores de Osasco derrubaram o veto do ex-prefeito Jorge Lapas (PDT) ao projeto de lei que autoriza táxis do município a trafegarem nos corredores de ônibus da cidade.

A proposta, de autoria do vereador Alex da Academia (PDT) agora aguarda promulgação pela Câmara.

Na sessão de quinta, 23, entraram em votação os seguintes vetos:

– Veto Total ao Projeto de Lei nº 53/2015, do Vereador Alex da Academia, que dispõe sobre a denominação da Viela Egídio Máximo de Araújo, localizada no Bairro Santa Maria. [Veto Total Aceito]

– Veto Total ao Projeto de Lei nº 27/2015, do Vereador Alex da Academia, que dispõe de denominação da Rua Márcia Ferreira Gomes, localizada no Bairro Santa Maria. [Veto Total Aceito]

– Veto Total ao Projeto de Lei nº 17/2016, da Mesa Diretora da Câmara Municipal, que dispõe sobre o reajuste da remuneração dos servidores da Câmara Municipal de Osasco. [Veto Total Aceito]

– Veto Parcial ao Projeto de Lei nº 97/2013, do Vereador Alex da Academia, que determina que as futuras praças e parques a serem construídos, ou que sofram reformas, passem a ter áreas para socialização de cães. [Veto Parcial Aceito – Encaminhado para sanção parcial do prefeito]

– Veto Total ao Projeto de Lei nº 10/2016, do Vereador Alex da Academia, que dispõe sobre a autorização dos táxis do Município de Osasco trafegar nos corredores exclusivos para ônibus. [Veto Total Rejeitado – encaminhado para promulgação pela Câmara]

– Veto Total ao Projeto de Lei nº 19/2016, do então Vereador Rogério Silva, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de bebedouros nos estabelecimentos comerciais para o fornecimento gratuitamente de água potável para os seus clientes. [Veto Total Aceito]

– Veto Parcial ao Projeto de Lei nº 21/2016, do então Vereador Rogério Silva, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos servidores municipais da saúde de informar ao Conselho Municipal do Idoso, casos de violência contra o idoso. [Veto Parcial Rejeitado – encaminhado para promulgação pela Câmara]

– Veto Total ao Projeto de Lei nº 54/2016, do então Vereador Valdomiro Ventura, que dispõe sobre denominação de Viela José Afonso de Oliveira. [Veto Total Aceito]

– Veto Total ao Projeto de Lei nº 63/2016, do então Vereador Rogério Silva, que institui o Dia da Graça no Município de Osasco. [Veto Total Rejeitado – encaminhado para promulgação pela Câmara]