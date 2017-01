Neste início de legislatura, vereadores de Osasco têm focado suas atuações na fiscalização dos serviços prestados na área da Saúde. Pelo menos dois parlamentares relatam ter encontrado médicos fora do trabalho durante o expediente na rede municipal.

No domingo, 22, Ribamar Silva (PRP) denunciou que no Pronto Socorro do Jardim Helena Maria, de cinco médicos que deveriam estar de plantão, “apenas três estavam presentes, sendo um realizando atendimento e outros descansando”. Ele vistoriou a unidade acompanhado da também vereadora Lúcia da Saúde (PSDC).

Na última quinta-feira, 19, o vereador Ni da Pizzaria (PTN) fez uma vistoria no PS do Santo Antônio e constatou, segundo ele, que dois médicos que deveriam estar trabalhando não se encontravam no local.

“Medidas cabíveis”

Os vereadores afirmaram que o secretário de Saúde, José Carlos Vido, se comprometeu a tomar “as medidas cabíveis” com relação aos problemas denunciados.