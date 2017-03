Na sessão desta terça-feira, 7, os vereadores de Osasco mantiveram o veto do ex-prefeito Jorge Lapas (PDT) ao Projeto de Lei 47/2016, sobre a ampliação da licença maternidade das funcionárias públicas do município de quatro para seis meses.

O PL havia sido proposto pela ex-vereadora Mazé Favarão (PT). Na justificativa do projeto, a autora se baseou na declaração da Sociedade Brasileira de Pediatria, de que muitas mães deixam de amamentar devido à necessidade de retornar ao trabalho e a amamentação nos primeiros seis meses são fundamentais para o desenvolvimento da criança.

Aumento das despesas

O veto ao projeto ocorreu no dia 20 de dezembro. Entre as justificativas do chefe do Executivo, foi apontado o aumento das despesas e os prejuízos ao cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal.