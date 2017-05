Vereadores pedem redução nos valores cobrados em guincho e pátio

Uma redução urgente nos valores cobrados pelo serviço de guincho, transporte e diária do pátio em Carapicuíba. Essa é a nova reivindicação da Câmara Municipal. Na última terça-feira, 25, o presidente Ronaldo Souza (SD) colocou em votação o Requerimento n° 66/2017, de autoria dos vereadores Beserra (PV) e Néia Costa (PSB).

No documento, assinado posteriormente também pelo vereador Cristóvam (PR), os parlamentares questionam os atuais valores cobrados pela empresa que administra o pátio de veículos da cidade.

De acordo com o documento, o preço pelo guincho para apreender um veículo de passeio é de R$ 409,13, valor classificados pela Casa como abusivo, tendo em vista as condições financeiras da população.

“Este mesmo guincho, apenas para retirar o carro do pátio e levar em qualquer lugar do município, cobra em torno de R$ 120. Também cabe ressaltar que o valor da diária no pátio é de R$ 72,49, onde o veículo permanece em local sem cobertura, em completo abandono. Um absurdo, se levarmos em conta que a diária em qualquer estacionamento coberto fica em torno de R$ 30”, alegou Beserra.

Néia Costa também criticou o tempo de carência para os veículos permanecerem no pátio sem pagar diária. “Quando o pátio pertencia à Prefeitura, eram 10 dias para retirar o veículo. Hoje não são nem cinco”, afirmou.

Os parlamentares pedem ao prefeito Marcos Neves (PV) que viabilize uma revisão dos valores atualmente cobrados pela diária e guincho, bem como o período de carência no pátio da cidade.

Aprovado pelos demais vereadores, o Requerimento segue agora para o gabinete do prefeito, que deverá fornecer uma resposta à Câmara nos próximos dias.