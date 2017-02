Na sessão da Câmara Municipal nesta terça-feira, 21, vereadores de Osasco reclamaram das condições do Fórum de Osasco e dos atrasos na obra do novo Fórum, no Jardim das Flores, que chegou a ser previsto para ser entregue no ano passado e agora a perspectiva de entrega é 2018.

“É uma novela mexicana. Desde 1997 a gente pede um Fórum decente para a gente desenvolver o trabalho”, declarou a vereadora Dra. Régia (PDT).

Ela afirmou ainda que há “falta de interesse do governo do estado” para com a obra. “O estado não tem interesse em fazer, melhorar, construir um Fórum de fato porque os alugueis são pagos pela prefeitura de Osasco”.

Dra. Régia também reclamou da precariedade do atual Fórum de Osasco. “Não tem cabimento uma cidade como Osasco ter um Fórum daquela forma, como está há anos”, declarou.

“As tecnologias novas, não conseguem implantar por conta da instalação elétrica, que não comporta”, exemplificou a vereadora do PDT.

Jair Assaf (PROS) também reclamou. “O atual Fórum não oferece condições”.

2018

Tinha Di Ferreira (PTB) disse que o novo Fórum foi tema de reunião recente com parlamentares, representantes da prefeitura e do governo do estado.

No evento, teria sido explicado pelo estado que “não tem dinheiro suficiente para este ano”, afirmou. “Tem a discussão de licitar de novo para poder, em 2018, tentar finalizar [a obra do novo Fórum] de vez”.

Pelo projeto, o prédio do novo Fórum de Osasco, quando concluído, vai reunir, em um só local, todas as varas Cíveis, da Fazenda e da Família, que hoje funcionam em outros imóveis, alugados pela prefeitura.