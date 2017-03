Não faltaram críticas, durante a Sessão Ordinária dessa terça-feira, 28, ao atendimento prestado pelos órgãos da Prefeitura de Carapicuíba.

Os vereadores se queixam de que são tratados com desleixo ao comparecerem às Secretarias e outros órgãos públicos e pedem mais respeito.

A polêmica foi iniciada pela vereadora Néia Costa (PSB), que fez questão de utilizar a Tribuna da Casa para criticar a postura de alguns funcionários públicos.

“Eu não sei qual foi o mito que espalharam nos departamentos da prefeitura de que vereador não é autoridade e não deve ser tratado com o devido respeito. Nós fomos eleitos para fiscalizar o Executivo e, quando chegamos a algum órgão público, somos tratados com indiferença. Se isso acontece conosco, imagina o que não fazem com nosso munícipe”, afirmou a parlamentar.

“Não vamos aceitar este descaso”

Joel Madeireira (PROS) também utilizou a tribuna e cobrou uma nova postura das Secretarias Municipais.

“Já aconteceu comigo ao chegar a um posto de saúde. A coordenadora da unidade, que estava sentada, sentada permaneceu mesmo diante de mim e de diversos munícipes. É muito duro saber que nosso povo é tratado dessa forma nos departamentos públicos. Não vamos aceitar este descaso”, disse.

José Carlos Adão (PSD) foi outro vereador que exigiu respeito dos servidores do município: “Funcionário da prefeitura pode até não gostar de vereador. Esse é um direito que ele tem. Mas vai aprender a respeitar”, comentou.