Na sessão desta terça-feira, 18, na Câmara Municipal de Osasco, o vereador Ralfi Silva (PTN), cobrou do governador Geraldo Alckmin (PSDB), a entrega de 32 motos para reforçar o patrulhamento da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam), anunciadas em evento em janeiro.

“Ele entregou os documentos para o prefeito [Rogério Lins – PTN] no início do ano, mas não entregou as viaturas ainda. Cadê as viaturas?”, questionou Ralfi na tribuna.

“[Alckmin] já entregou os documentos, mas não entregou as motos. E a gente está precisando muito. Precisamos que se entregue efetivamente essas viaturas para nossa cidade”, completou o parlamentar.