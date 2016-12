A vice-prefeita eleita de Osasco, Ana Maria Rossi (PR), esposa do ex-prefeito Francisco Rossi (PR), criou, esta semana, uma página no Facebook.

Ela pode assumir a prefeitura osasquense caso o prefeito eleito, Rogério Lins (PTN-Podemos), esteja preso ou continue fora do país no período estabelecido para a posse, no início de janeiro.

Criada dia 21, quarta-feira, a página de Ana Maria Rossi tinha 120 curtidas até a manhã desta sexta, 23.

O endereço online traz uma breve biografia da vice-prefeita eleita: “Formada em Direito, foi, por oito anos, presidente do Fundo Social de Solidariedade de Osasco, gerenciando também, na ocasião, a Secretaria de Assistência Social, durante as administrações de Francisco Rossi. Ana Maria Rossi atualmente é vice-prefeita de Osasco”.

Uma das primeiras postagens é a foto dela com o diploma de vice-prefeita eleita. “Com muito orgulho recebi da Justiça Eleitoral o diploma de vice-prefeita eleita da nossa querida Osasco. Obrigada pela confiança de todos e tenho certeza que a partir de 2017 a nossa cidade terá um futuro melhor…”, escreveu Ana Maria Rossi junto à imagem.

O prefeito eleito, Rogério Lins, tem prisão preventiva decretada desde o dia 6, na Operação Caça Fantasmas, do Ministério Público estadual, e ainda não foi detido por estar em viagem aos Estados Unidos com a família. Ele deve ser preso quando voltar ao país, de acordo com o MP.

Operação Caça Fantasmas

Rogério Lins é um dos 14 parlamentares de Osasco acusados de participarem de um suposto esquema de contratações de funcionários fantasmas para ficar com parte dos salários.

Entre eles, 11 estão presos na penitenciária de Tremembé, no interior paulista.

A defesa dos vereadores afirma que eles são inocentes.