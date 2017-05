Na décima edição do Cine SESI-SP no Mundo, a viagem proposta é para o Oriente Médio, conduzida por oito filmes israelenses premiados, que mostram o cotidiano do único país de maioria judaica no mundo. A reflexão sobre os cenários, referências e costumes desse país, que parece tão distante cultural e geograficamente, pode revelar uma proximidade maior do que se imagina com o Brasil.

O SESI Osasco exibirá, entre os dias 4 de maio e 22 de junho, os filmes da mostra A Vida em Israel, realizada emparceria com o Consulado Geral de Israel. A entrada é gratuita e os ingressos podem ser reservados antecipadamente pelo Meu SESI (www.sesisp.org.br/meu-sesi).

Com curadoria do SESI-SP, os filmes escolhidos datam da primeira década do século XXI, período que o cinema israelense ganhou maior relevância no mundo, conquistando prêmios em importantes festivais.

O filme mais premiado de Israel, A Banda, de 2007, do diretor Eran Korilin, somou mais de 70 indicações e 46 conquistas, entre elas o Prêmio da Juventude no Festival de Cannes, poderá ser conferido pelo público da mostra.

Livre para todos os públicos, a comédia apresenta a convivência amistosa entre um conjunto musical egípcio e um povoado israelense, apesar da cicatriz entre os povos, consequente de suas rivalidades históricas e ainda latentes.

Estão presentes na mostra nomes como Eytan Fox e Eran Riklis, que ganharam destaque ao dirigirem produções que entraram no circuito comercial brasileiro. Como eles, os demais cineastas da mesma época, preferiram simplesmente tratar sobre o dia a dia, em vez de escancarar as questões políticas e religiosas de sua terra.

A Missão do Gerente de Recursos Humanos, de 2010, de Eran Riklis, traz a violência como pontapé inicial da história, tratada num contexto tragicômico, pela figura de um gerente de RH da maior panificadora de Jerusalém, que é obrigado a ter uma postura realmente mais humana, depois de ser criticado por suas reações insensíveis.

Outro aspecto da realidade local, o serviço militar obrigatório para homens e mulheres (praticamente todos os jovens israelenses são levados para linhas de defesa), é retratado no filme Delicada Relação, de 2002, do diretor Eytan Fox, tendo como verdadeiro foco o romance entre dois soldados.

Dias Congelados é mais um exemplo. O filme de 2005, dirigido por Danny Lerner, aborda um atentado a bomba, no contexto de uma jovem solitária de Tel Aviv, que após o encontro com uma das vítimas começa a questionar a própria realidade.

A programação completa irá percorrer 38 unidades do SESI-SP em todo Estado, além da Unidade Móvel de Artes e Cultura e o Centro Cultural Fiesp, e pode ser conferida em http://www.sesisp.org.br/cultura/cine-sesi-sp-no-mundo-a-vida-em-israel.htm.

Programação do Sesi Osasco e sinopses dos filmes:

4 de maio, quinta, às 19h30

A Banda | Bikur Ha-Tizmoret

Israel/EUA/França, 2007, exibição digital, colorido, legendado em português

Classificação indicativa: Livre para todos os públicos

Gênero: Comédia

Duração: 87 min.

A Banda Cerimonial da Polícia de Alexandria, chefiada pelo exigente e recatado Tawfiq, viaja do Egito para Israel, para tocar na inauguração de um centro cultural árabe. Após um mal entendido no aeroporto, tomam o ônibus errado e se veem obrigados a passar a noite, sem dinheiro, numa comunidade isolada. Dina, falante e desinibida, é a dona do restaurante local e lidera a iniciativa de abrigar os visitantes inesperados – e é aí que o choque entre as culturas começa.

Vencedor do Prêmio da Juventude no Festival de Cannes

Ficha-técnica: Direção: Eran Kolirin | Elenco: Sasson Gabai, Ronit Elkabetz, Saleh Bakri

11 de maio, quinta, às 19h30

As Aparências Enganam | Lemarit Ain

Israel, 2006, exibição digital, colorido, legendado em português

Classificação indicativa: 14 anos

Gênero: Suspense

Duração: 86 min.

Yara é uma jovem cega que deixou a família em Israel para perseguir carreira científica em uma conceituada universidade americana. Quando fica sabendo que sua prima Talia se matou, corre de volta para casa – as duas eram grandes amigas. Porém, ao hospedar-se com seus tios para o Shivá – o período de sete dias de luto – Yara começa a desvendar segredos de sua prima, embarcando numa investigação sobre as reais razões de seu suicídio. Mentiras e segredos revelados abalam a família.

Vencedor do prêmio de melhor filme no Festival de Cinema Asiático de Vesoul

Ficha-técnica: Direção: Daniel Syrkin | Elenco: Tali Sharon, Assi Dayan, Sandra Sade

18 de maio, quinta, às 19h30

A Enchente | Mabul

Israel, 2010, exibição digital, colorido, legendado em português

Classificação indicativa: 12 anos

Gênero: Drama

Duração: 100 min.

O Bar Mitzvah (cerimônia que marca a maturidade religiosa no judaísmo, que inicia a passagem de um garoto à vida adulta, aos 13 anos) de Yoni está chegando, mas seus pais mal se falam e não parecem ser capazes de dar a atenção que esse evento pede. Na escola, os outros alunos – todos muito maiores e com vozes mais graves que ele – o tratam na base de ameaças e intimidação. O desafio maior vem quando a instituição onde seu irmão mais velho está internado para tratar de um autismo debilitante fecha as portas e o manda de volta para casa. É nessa situação limite que Yoni deverá provar sua determinação.

Vencedor do Urso de Cristal do Festival de Berlim

Ficha-técnica: Direção: Guy Nattiv | Elenco: Yoav Rotman, Michael Moshonov, Ronit Elkabetz

25 de maio, quinta, às 19h30

Aviva, Meu Amor |Aviva Ahuvati

Israel, 2006, exibição digital, colorido, legendado em português

Classificação indicativa: Livre para todos os públicos

Gênero: Comédia

Duração: 107 min.

Outras pessoas poderiam entrar em desespero se, como Aviva, tivessem que lidar com três filhos apáticos, um marido desempregado, uma irmã cheia de ambições irrealizáveis e uma mãe que perde a sanidade a cada dia. Ela faz diferente – resolve transformar seus conflitos em histórias onde a personagem tem que costurar belos vestidos enquanto sua cabeça se transforma em uma melancia. Um famoso escritor ajuda Aviva a reescrever seus contos em busca de chances de publicar, mas as estratégias de seu tutor começam a fazê-la questionar cada vez mais seus próprios sonhos.

Prêmio de melhor atriz no Festival de Jerusalém para Assi Levy

Ficha-técnica: Direção: Shemi Zarhin | Elenco: Assi Levy, Rotem Abuhab, Levana Finkelstein

1º de junho, quinta, às 19h30

Dias Congelados | Yamim Kfuim

Israel, 2005, exibição digital, em preto e branco e colorido, legendado em português

Classificação indicativa: 12 anos

Gênero: Suspense

Duração: 90 min.

Uma jovem solitária se esgueira pelas noites e clubes de Tel Aviv, nunca revelando seu próprio nome. Após sobreviver a um atentado a bomba, ela ocupa o apartamento de outra vítima, que está hospitalizada em coma, e passa a viver a vida desta pessoa. Aos poucos, sua percepção da realidade começa a desabar: quem está naquela cama de hospital e quem é ela mesma de verdade?

Vencedor do prêmio de melhor filme israelense no Festival de Haifa

Ficha-técnica: Direção: Danny Lerner | Elenco: Anat Klausner, Sandra Sade, Uli Sternberg

8 de junho, quinta, às 19h30

As Medusas | Meduzot

Israel/França, 2007, exibição digital, colorido, legendado em português

Classificação indicativa: 12 anos

Gênero: Drama

Duração: 78 min.

O filme acompanha três mulheres em Tel Aviv, cujas histórias se cruzam de forma a compor um retrato inusitado da vida moderna em Israel. Batya, uma garçonete em festas de casamentos, se depara com uma criança muda que aparentemente surge do mar. Keren quebra a perna saindo do banheiro, trancado por acidente, em seu próprio casamento, arruinando a lua de mel dos seus sonhos. Joy, uma doméstica filipina, precisa se comunicar com seus empregadores mesmo sem falar a língua local. Imagens poéticas desenham as conexões entre as vidas dessas mulheres, que encontram consolo no mar.

Vencedor do prêmio Camera d’Or no Festival de Cannes

Ficha-técnica: Direção: Shira Geffen e Etgar Keret | Elenco: Sarah Adler, Nikol Leidman, Gera Sandler

15 de junho, quinta, às 19h30

A Missão do Gerente de Recursos Humanos | Shlichuto Shel Hamemune Al Mashabei Enosh

Israel/Alemanha/França/Romênia, 2010 exibição digital, colorido, legendado em português

Classificação indicativa: 12 anos

Gênero: Comédia

Duração: 103 min.

O gerente de RH da maior empresa panificadora de Jerusalém está com problemas. Ele se separou da mulher, não vê a filha e está preso a um trabalho que odeia. Quando uma de suas funcionárias morre num atentado terrorista, ele é chamado de insensível e desumano. O gerente então embarca numa missão para honrar uma mulher que nem conhecia, mas que começa a cativá-lo. Na jornada, acaba encontrando sua própria sensibilidade e descobrindo a habilidade de realmente se importar com os recursos humanos.

Vencedor do prêmio do público no Festival Internacional de Locarno

Ficha-técnica: Direção: Eran Riklis | Elenco: Mark Ivanir, Guri Alfi, Noah Silver, Rosina Kambus

22 de junho, quinta, 19h30

Delicada Relação | Yossi & Jagger

Israel, 2002, exibição digital, colorido, legendado em português

Classificação indicativa: 14 anos

Gênero: Drama

Duração: 65 min.

Yossi é o comandante em um posto avançado do exército israelense. Ele e o seu subordinado, Lior – a quem os soldados apelidam de Jagger – estão apaixonados. No entanto, a ambição de Yossi em seguir a carreira militar impede que vivam seu romance abertamente. O que Jagger precisará fazer para que Yossi se declare para ele?

Prêmio de melhor ator no Festival de Tribeca para Ohad Knoller

Ficha-técnica: Direção: Eytan Fox | Elenco: Ohad Knoller, Yehuda Levi, Assi Cohen