Um vídeo publicado no perfil do vereador Jânio (PMDB) no Facebook mostra o prefeito de Barueri, Rubens Furlan (PSDB), em um momento inusitado, cantando o clássico sertanejo “Chico Mineiro” durante uma festa, ao lado do parlamentar, no ano de 1993.

Furlan está em seu quinto mandato como prefeito em Barueri.

Confira vídeo que mostra o lado cantor de Rubens Furlan: