Violência doméstica é tema de palestra em shopping de Itapevi

A Prefeitura de Itapevi promoveu nesta quarta-feira (8) uma série palestras de conscientização voltadas às mulheres.

Realizada em parceria com o ItaShopping, as exposições trataram de planejamento familiar e violência doméstica, dentre outros temas.

O encontro, que reuniu cerca de 100 pessoas, aconteceu no próprio centro de compras, e integra a programação da Prefeitura para o Mês da Mulher.

“Nosso trabalho junto à mulher vítima de violência é oferecer suporte e atendimento médico, jurídico, psicológico e social”, disse Reginéia Faria, responsável pelo Centro de Referência da Mulher de Itapevi.

No evento, também foram distribuídos materiais de orientação sobre IST (Infecções Sexualmente Transmissíveis) e preservativos femininos.

Houve ainda uma conversa sobre o funcionamento dos testes rápidos para diagnosticar doenças como HIV-AIDS, sífilis e hepatites B e C, além de um tira-dúvidas para a prevenção do câncer de mama.

Ações como essa são importantes, diz a especialista, porque esclarecem como funciona o acolhimento em casos de violência doméstica.

“Nosso objetivo é apoiar as mulheres em prol do bem estar delas”, afirmou.

“É de suma importância que a data comemorativa do Dia da Mulher sirva também como uma oportunidade para informarmos e esclarecermos sobre saúde feminina e assunto correlacionados”, disse a palestrante Janete Lyra Vasconcelos, do Núcleo de Educação Permanente da Secretaria de Educação do município.

Centro de Referência da Mulher

O Centro de Referência da Mulher (Avenida José Michelotti, 194 – Cidade Saúde) é o órgão da Prefeitura de Itapevi que atende mulheres em situação de vulnerabilidade. Para mais informações, o telefone é o 4142-1331.