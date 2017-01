Visão Atenta

Exonerações e nomeações



Nos dez primeiros dias de seu mandato, o prefeito de Osasco, Rogério Lins (PTN), promoveu 271 exonerações de funcionários comissionados da administração municipal e nomeou 45 novos servidores. Também foram feitas realocações em diversos cargos. Os dados são referentes às exonerações e nomeações publicadas nas quatro edições da Imprensa Oficial de Osasco entre os dias 1º e 10 de janeiro.

Délbio em Esportes



As especulações foram confirmadas e Délbio Teruel, do PMN, foi oficializado esta semana pelo prefeito de Osasco, Rogério Lins (PTN), como secretário de Esportes. Também foram confirmadas esta semana as nomeações de Carlão da Habitação, ligado ao PHS, para a Ouvidoria e, como é praxe, a primeira dama Aline Soares Lins para a presidência do Fundo Social de Solidariedade (leia mais ao lado).

Dra. Régia…



A oposição começa tomar forma na Câmara Municipal de Osasco, com a vereadora Dra. Regia (PDT), que lançou no sábado, 7, uma nota na sua página do Facebook criticando a demora e indefinição do secretariado de Rogério Lins (PTN). No texto, a parlamentar fala em dificuldade do prefeito em definir os nomes dos demais secretários e agregar os representantes de todas as alianças costuradas durante o processo eleitoral.

… na Oposição

“A tal renovação, mote da campanha de Lins, é questionável, traz de volta velhos conhecidos da política osasquense, como Francisco Rossi e Celso Giglio. Não é segredo que essas personalidades, que apoiam Rogério, são entre si, adversários políticos, e assim entende-se melhor os porquês de tanta demora em definir os secretários”.

Campanha na internet





Com as indefinições no secretariado do prefeito Rogério Lins (PTN), a pasta da Cultura gerou um curioso engajamento dos internautas de Osasco. Milhares de osasquenses compartilharam pedidos por seus preferidos na pasta. Paulinho Samba de Rua foi o que teve mais engajamento e acabou nomeado secretário adjunto de Cultura. O prefeito Rogério Lins nega que a campanha dos internautas tenha influenciado na nomeação. “É uma pessoa em quem confio, que tem um grande trabalho desenvolvido e respira cultura”.