Visão Atenta

Direitos trabalhistas

O deputado federal Valmir Prascidelli (PT-SP) promove nesta sexta, 27, o segundo debate do ciclo de palestras “Democracia em Xeque”. Nesta edição, o evento debaterá os direitos dos trabalhadores e os caminhos para recuperação da economia e tem como palestrante convidado Jessé de Souza, ex-presidente do Ipea, pesquisador do tema trabalhadores brasileiros e autor do livro Os batalhadores brasileiros: nova classe média ou nova classe trabalhadora?. O evento acontece a partir das 19h, no Sindicato dos Bancários, no Centro de Osasco.

Minha ideia

Após o anúncio de que a prefeitura de Osasco pretende firmar um convênio com o Hospital Santa Paula de Osasco, que será inaugurado no lugar do antigo Montreal (leia na página 4), no Centro, o ex-presidente da Câmara osasquense, Jair Assaf (PROS), veio a público afirmar que a ideia partiu dele. Após o Hospital Montreal ser lacrado pela prefeitura, em 2014, Assaf usou a tribuna da Câmara para sugerir que o hospital fosse incorporado à rede pública.“Era visível que o Hospital Antônio Giglio estava sobrecarregado e a prefeitura precisava buscar uma solução”, declara Jair Assaf.

Nota solidária

O deputado estadual Marcos Martins (PT) divulgou uma nota solidária à esposa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Marisa Letícia, que está internada no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, após sofrer um AVC. “Nossos corações e pensamentos estão com ela, seus familiares e amigos”, declarou Marcos Martins. “Infelizmente, há uma parcela da população que se alimenta da tristeza e do revés, mas não serão capazes de abalar as positivas vibrações e o amor que emanam de toda a sociedade. #ForçaDonaMarisa”, postou o deputado osasquense no Facebook.

Apoio ao grafite

Marcos Martins também saiu em defesa do grafite, após o prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), passar tinta cinza por cima de diversas obras na Capital. “A resposta para combater a sujeira, o vandalismo da cidade, não será atacando moradores de rua ou apagando grafites. Grafite é arte, deixa a cidade mais alegre e colorida. Eu apoio o grafite!”, declarou.