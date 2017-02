Visão Atenta

Câmara de Itapevi

Presidida por Bruxão do Táxi (PR – foto), a Câmara de Itapevi inicia os trabalhos da nova legislatura em sessão ordinária na terça-feira, 7, a partir das 9h. A pauta ainda não foi definida. De acordo com a assessoria da Casa, pedidos direcionados para as áreas de saúde, educação, infraestrutura e segurança estão entre os temas mais mencionados nos requerimentos e indicações protocolados pelos vereadores.

Pesar

Diversas personalidades políticas, sindicais, partidos e sindicatos manifestaram pesar pela morte da ex-primeira dama Marisa Letícia, esposa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “É uma perda irreparável, mas temos certeza que a luta de mulheres como Dona Marisa é um guia para todos nós que, como ela e o companheiro Lula, acreditamos num país de justiça social, igualdade e democrático”, declarou, em nota, o Movimento Sindical do PDT, presidido pelo osasquense Milton Cavalo.

Barufi e Skaf

O prefeito de Jandira, Paulo Barufi (PTB), se reuniu nesta quinta-feira, 2, com o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, que informou que a unidade do Sesi em Jandira deve ficar pronta até agosto. Na semana passada, Barufi também se reuniu com os deputados federais Vinícius Carvalho (PRB-SP) e Márcio Alvino (PR-SP) e com os deputados estaduais André do Prado (PR) e Gilmaci Santos (PRB). “Reuniões como estas contribuem para que nossa cidade seja contemplada com recursos para áreas prioritárias como ação social, educação, saúde e infraestrutura”, comentou o prefeito Paulo Barufi.

Fieb

O prefeito de Barueri, Rubens Furlan (PSDB), oficializou, na edição de sábado, 28, do Jornal Oficial da cidade a nomeação de Luiz Antonio Ribeiro como novo superintendente da Fundação Instituto de Educação de Barueri (Fieb).

Sem acordo

Diferentemente do que afirmou o proprietário do Hospital Santa Paula de Osasco, que passa por reforma e vai funcionar no prédio do antigo e problemático Hospital Montreal, ainda não há acordo para que a unidade atenda a pacientes do município, diz o secretário de Saúde, José Carlos Vido.“Fui fazer uma visita no Hospital Santa Paula e não tem nada certo”, afirmou. O secretário admite, no entanto, que existe a possibilidade de uma parceria para ajudar a atender a demanda do Hospital Municipal.