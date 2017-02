Visão Atenta

Furlan tem alta

Internado às pressas no sábado, 11, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, com uma hemorragia causada por uma úlcera duodenal, o prefeito de Barueri, Rubens Furlan (PSDB), se recupera bem e teve alta nesta quarta-feira, 15. De acordo com a assessoria da prefeitura, Furlan “está repousando em casa, por orientação médica, e deve voltar à rotina na prefeitura na segunda-feira, 20”.

Brasil-Portugal

A deputada federal Bruna Furlan (PSDB-SP) participou, na semana passada, de assinatura de acordos no setor de defesa visando novos negócios ao lado do embaixador do Brasil em Portugal, Luiz Alberto Figueiredo Machado. O evento, organizado pela Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança, teve como objetivo estabelecer mecanismos que ampliem possibilidades de negócios entre os dois países.

No quartinho

Na sessão da Câmara de Osasco desta quinta-feira, 16, o vereador Ni da Pizzaria (PTN) voltou a fazer críticas à postura de alguns médicos da rede municipal que, segundo ele, têm deixado a desejar no atendimento à população. Ni afirmou que há casos em que médicos se recusam a atender pacientes. “Ficam no quartinho, assistindo televisão e quando é pra atender o povo, não atendem”.