Aloysio substitui o senador tucano José Serra, que pediu demissão do comando do Itamaraty alegando problemas de saúde

O presidente Michel Temer escolheu o líder do governo no Senado, Aloysio Nunes (PSDB-SP), para assumir o Ministério das Relações Exteriores.

Substituto

Aloysio substitui o senador tucano José Serra, que pediu demissão do comando do Itamaraty alegando problemas de saúde.

Como novo chanceler, caberá a Aloysio Nunes representar o Brasil em compromissos internacionais e junto a embaixadas estrangeiras no Brasil, além de chefiar as delegações brasileiras no exterior.