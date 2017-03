Luiz Marinho é ex-prefeito de São Bernardo do Campo

Visão Atenta: CNB do PT realiza plenária em apoio a Luiz Marinho...

A tendência Construindo um Novo Brasil (CNB) do PT realizou, na noite desta quinta-feira, 2, em Osasco, plenária em apoio à candidatura de Luiz Marinho, ex-prefeito de São Bernardo do Campo, à presidência estadual do partido.