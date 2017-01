Visão do leitor

“Acho isso uma falta de respeito com os concursados, porque muitos estão desempregados e apostam todas as suas fichas no concurso, passam e depois não podem assumir. Isso não é correto. Concurso é coisa seria, pense nisso prefeito”.

Rosana Leandro na matéria “Suspensão de concursos públicos afeta mais de 560 vagas”, publicada no Facebook dia 17

“Vamos ver se esse secretário de Cultura vai dar valor aos artistas da cidade ou vai continuar a dividir a verba com os artistas milionários, que vem em nosso município, recebem milhões e dão linha na pipa?”.

Roque Prata Ribeiro na matéria “Saiba qual o orçamento que cada secretário de Rogério Lins vai administrar”, publicada no Facebook dia 13

“No prédio do DCU não é diferente, tem goteiras em várias partes do pavimento superior causando danos a processos e documentos públicos. Isso porque o prédio foi recentemente reformado”.

Ceza Ribeiro na matéria “Goteiras obrigam funcionários públicos a usarem guarda-chuvas dentro de prédios do município”, publicada no site dia 19