Visão do Leitor

“Muito bom ter um novo hospital em atividade em Osasco. A população agradece”.

José Antonio Vella na matéria “”Montreal não existe mais”, esclarece novo proprietário; hospital deve ser reaberto em março”

“Não vi nem uma viatura no Jardim Conceição e o pancadão rolou a noite toda”.

Evelin Cristine Rodrigues na matéria “GMC realiza operação contra os pancadões em Osasco”

“Tomar medidas cabíveis? Tem que mandar embora imediatamente. Esses médicos ainda estão ganhando salário pago com o dinheiro dos munícipes. Nas empresas privadas, se funcionário não cumpre as regras, tá na rua sem direito. Por que na prefeitura é diferente?”.

Luiz Roberto Izhazu na matéria “Vereadores flagram médicos fora do trabalho em horário de expediente”

“Precisa fiscalizar. Tem gente que deixa o carro lá e vai fazer compras ou até ir em clínicas particulares”

Alexandre Pepe na matéria “Prefeitura determina fim da cobrança de estacionamento no Hospital de Osasco”