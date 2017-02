Visão do leitor

“Ótima ideia, os jovens da zona Norte precisam de trabalho e oportunidades”.

Marluce Bueno, na matéria “Prefeitura planeja abrir Portal do Trabalhador na zona Norte de Osasco”, publicada no Facebook

“Precisa multar também no Pestana, pois têm ruas e avenidas que as pessoas estacionam dos dois lados, e também próximo aos semáforos. E, falando em semáforos, aquele próximo à escola precisa ser trifásico, pois ninguém se entende”.

Jackie Senegalia Birelo, na matéria “Rogério Lins anuncia volta dos radares”, publicada no Facebook

“Tem que abrir mesmo porque aqui em Osasco não tem nenhum lugar tirando carteira de trabalho. Essa semana precisei, tive que ir no Poupatempo da Sé porque o de Osasco não tira e o Portal estava fechado”.

Jessica Versca De Jesus Tavares, na matéria “Rogério Lins diz que pretende reabrir Portal do Trabalhador até o aniversário de Osasco”, publicada no Facebook

“Aprovo a medida, porém acho que deveriam dar um prazo maior para os servidores se apresentarem, até mesmo porque nem todos tem o costume de acompanhar o famoso IOMO. O prazo de 2 dias é muito pouco para chegar ao conhecimento de todos celetistas tal informação”.

Leonardo Correa de Oliveira, em matéria sobre a checagem de atribuições de servidores celetistas em Osasco