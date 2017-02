Visão do leitor

“Independente se o profissional opta em trabalhar em outras instituições ou possui outra fonte de renda, isto não dá o direito à direção do Unifieo de não cumprir com as obrigações em contratos regidos pela CLT. Oras, se a direção pretende estabelecer relações de voluntariado, a partir das novas contrações elaborem contratos fundamentos nesta relação”

Eduardo Maalouf, na matéria “Se professor depende apenas de salário do Unifieo, ‘problema dele’, diz pró-reitor”, publicada no Facebook no dia 15

“Na minha humilde opinião, deveria ser o novo Paço mesmo. Vai abrir uma nova frente de progresso numa região deteriorada. Melhorar o Centro de Osasco, incorporando o deteriorado Bonfim. Há outros terrenos para fazer hospital. Osasco consegue bancar mais um hospital?”

Denis de Oliveira, na matéria “Lins diz que hospital no prédio do novo Paço não é ‘missão impossível’: ‘A gente tem condição, sim’, publicada no Facebook dia 13

“Espero que o povo seja honesto e não estacione o carro lá pra ir fazer compras no calçadão”.

Amauri Norato, na matéria “A partir deste domingo, estacionamento do Hospital Antônio Giglio volta a ser gratuito”, publicada no Facebook no dia 12