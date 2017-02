Visão do Leitor

“Todas tristes com a notícia de Preta Mendes. Torcendo para que encontrem ela o mais rápido possível. Conheço ela há mais de dez anos e estou com o coração apertado esperando notícias”.

Lorelay Claro, na matéria “Travesti desaparecida pode ter sido vítima de transfobia, afirma sua mãe”, publicada no dia 22

“Parabéns! Precisamos ter onde compartilhar e reencontrar nossos irmãos nordestinos, e é mais movimento para a cidade de Osasco”.

Geraldo Siqueira, na matéria “Deputada quer trazer Centro de Tradições Nordestinas a Osasco”, publicada no Facebook dia 20

“Quanto mais segurança na cidade, melhor para todos”.

Julia Almeida Neves, na matéria “Por enquanto são dez, mas pensamos em colocar pelo menos 100”, diz secretário de Segurança sobre GCMs à paisana”, publicada no Facebook dia 19

“Já era hora. Tá mais que na hora do povo começar a respeitar as leis e não fardas e viaturas”.

Ricardo Phiippe, na matéria “GCM de Osasco agora tem agentes à paisana”, publicada no Facebook dia 18