Visão do Leitor

“Texto esclarecedor sobre como lidar e tratar essas pessoas, que podem ter uma vida normal desde que tenham o auxílio correto. Parabéns!”.

Karoline Miranda, no artigo “Aline Miranda: Adulto sim! E com deficiência!”, publicada no dia 13

“Precisar de uma lei que diga que devemos ceder lugar a um idoso, gestante, deficiente físico, ou qualquer pessoa que lhe pareça em condições vulneráveis estando em pé num ônibus, não é um bom sinal. Já não deveríamos agir assim? Respeito e gentileza.”

Patricia Hioki, na matéria “Projeto que tornaria todos os assentos preferenciais é derrubado”, publicada no dia 7

“O pior é gente falando que manifestação atrapalha os trabalhadores. Não, né, alienado! A manifestação é justamente pra defender os direitos trabalhistas”

Luciana Gonçalves, na matéria “Manifestação bloqueia Autonomistas e Primitiva”, publicada no dia 15

“Parabéns, mais gente deveria aderir, afinal, querem tirar nossos direitos, e pior, eles já se aposentaram, e o povo? Nenhum direito deveria ser tirado, deveriam fazer as empresas pagarem o que devem à Previdência, e não o governo perdoar as dívidas”.

Kau Claudia Prates, na matéria “Manifestação contra a reforma da Previdência interdita rua Primitiva Vianco, em Osasco” publicada no dia 15